Ultimi giorni in città per molti giocatori della rosa del Modena.

Ultime sgambate, ultime terapie riabilitative per gli infortunati, ritiro degli effetti personali dagli armadietti, qualche cena di fine anno e poi il “rompete le righe” sarà ufficiale.

Tutti (o quasi) in vacanza, almeno fino alla prima metà di luglio, quando inizieranno le “grandi manovre”.

Nel mezzo, il periodo di maggior lavoro per il Direttore Sportivo, Davide Vaira: il calciomercato.

Rinforzare la squadra, liberandosi dei giocatori sotto contratto, ma che non fanno parte dei piani di mister Bisoli, risoluzione dei prestiti (Santoro si, Guarino no, Riccio e Corrado ni) e re-inserimento dei prestiti che ritornano alla base (Guiebre, Giovannini e Coccia), probabilmente da ri-piazzare altrove.

Ma la grande attesa è per il summit societario che, nelle intenzioni, dovrà definire obiettivi e strategie per il prossimo campionato. E’ da questo vertice a quattro (protagonisti Bisoli, Vaira, Carlo Rivetti e Matteo Rivetti) che uscirà il programma della prossima stagione.

Certo non ci aspettiamo che la riunione venga sbandierata urbi et orbi, né ci sarà una conferenza stampa per illustrare i punti cardini del 2024-25: saranno le mosse della società a far capire, anche i tifosi, il percorso scelto e intrapreso.