Una lite tra due uomini è finita con il ferimento della donna contesa. L’accesa discussione è iniziata nella tarda serata di domenica, in strada Barchetta, a Modena Ovest. Dalle parole gli uomini sono passati alle mani, e nello scontro, una bottiglia andata in frantumi ha colpito la donna, una 60enne italiana, ferendola con le schegge al volto e al collo. Assistita dai sanitari, per lei una prognosi di 15 giorni.