Tre anni dopo il Carpi si riprende la Lega Pro coronando con il 5-1 al Certaldo dell’ultima giornata una stagione da favola. I biancorossi hanno difeso il +2 sul Ravenna, che ha piegato 2-0 l’Imolese, festeggiando davanti agli oltre 3500 tifosi che hanno riempito il “Cabassi” e che poi a fine gara hanno accompagnato fino a tarda notte la squadra nella festa in Piazza Martiri. Una gara sbloccata dopo 8’ dal colpo di testa di Rossi su cross di Cortesi e che poi due grandi parate di Viti hanno tenuto sull’1-0 fino al 45’, quando in contropiede Mandelli ha servito a Sall la palla del 2-0. A inizio ripresa un brivido lo regala il toscano Gozzerini che di testa mette nel sette l’1-2, ma dura poco la paura perché Cortesi si invola a sinistra e viene platealmente steso in area da Borboryo, l’arbitro non fischia ma arriva Larhrib che serve a Rossi il cioccolatino per il comodo 3-1. La gara si chiude qui e nel finale con la festa già pronta arrivano il rigore di Saporetti (rete numero 22, miglior marcatore dei 9 gironi di D) e il sigillo di Arrondini a rifinire la festa.

Ora il Carpi giocherà il 12, 15 e 19 maggio il triangolare della Poule scudetto cui partecipano le 9 vincenti dei 9 gironi: i biancorossi sono nel gruppo 2 con Pianese e Campobasso, nel gruppo 1 ci sono Alcione, Caldiero e Chioggia, nel 3 Cavese, Altamura e Trapani. Le 3 vincenti e la miglior seconda vanno in semifinale e poi in finale per cucirsi sul petto lo scudetto della D.

CARPI-CERTALDO 5-1

CARPI (4-3-1-2): Viti; Tcheuna, Rossini (44’st Zucchini), Calanca, Cecotti; Rossi (44’st Bouhali), Mandelli, Larhrib (13’st Gerbino); Cortesi (18’st Beretta); Saporetti, Sall (45’st Arrondini). A disp. Lorenzi, Frison, Verza, Sabattini. All. Serpini

CERTALDO (4-3-3): Fontanelli; Pagliai (32’st Razzanelli), Borboryo, Bassano (18’st De Pellegrin), Nunziati; Barducci, Zanaj, Bernardini (13’st Di Leo); Beccucci (1’st Romei), Gozzerini, Akammadu (19’st BIfini). A disp. Bruni, Casella, Gucci, Bouhamed. All. Ramerini.

Arbitro: Dini di Città di Castello

Reti: 8’ Rossi, 45’ Sall, 5’st Gozzerini, 7’st Rossi, 42’st (rig.) Saporetti, 46’st Arrondini

Note: spettatori 3500. Espulso al 41’st De Pellegrin per fallo da ultimo uomo. Ammoniti nessuno. Angoli 10-2. Recupero 2’pt e 2’st