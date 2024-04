Nel video le interviste a Laura Rebuzzi Presidente Ass. turistica BBassa E.R., a Don Roberto Montecchi Parroco di Fiorano e rettore del Santuario e a Claudio Casolari Presidente Pro Loco Sassuolo

Un pezzo importante di storia non solo nazionale, ma ancor più territoriale, quello che ha visto una rappresentante della città di Modena salire sul più alto gradino del Regno d’Inghilterra. Infatti, la duchessa modenese Maria Beatrice d’Este divenne Regina e fu l’ultima cattolica salita sul trono. La sua incoronazione avvenne il 23 aprile 1685 consorte di Giacomo II° Stuart, Duca di York. Quella esposta questa mattina è una copia realizzata dall’artista finalese Lucia Vincenzi. Ad ospitare la cerimonia l’affascinante cornice del Santuario di Fiorano. Non a caso è stato scelto questo luogo

In parallelo sono esposte anche le corone con le quali viene celebrata l’immagine della Beata Vergine del Castello a cui è dedicato il luogo di culto. Una benedizione che coniuga il materiale allo spirituale

Mentre la Corona originale è di proprietà del Museo di Londra, la splendida versione presentata, in ottobre verrà esposta nelle sale del Palazzo Ducale. Prima però sarà in tour in Italia, quindi in Francia dove Maria di Modena visse per lungo tempo, quindi in Inghilterra.