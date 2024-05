Praticamente, senza attacco.

Il Modena che giocherà domani sera a Lecco (fischio d’inizio ore 20.30, arbitra Collu di Cagliari) è il simbolo dell’intera stagione: attaccanti “spariti”.

La notizia è questa: per l’ultima partita del campionato sono indisponibili per infortunio, problemi muscolari, sia Fabio Abiuso che Ettore Gliozzi. Meglio non rischiarli.

Quindi, probabile spazio dall’inizio alla coppia composta da Luca Strizzolo e Jacopo Manconi, con Lorenzo Di Stefano pronto a dare una mano.

In realtà, qualche gol lo hanno segnato tutti, in questa stagione, ma molto meno del bottino previsto.

Abiuso – senza i rigori di Palumbo (per il centrocampista, 7 gol) – sarebbe il capocannoniere del Modena con 5 reti, ma ne avrebbe potuto segnare altrettante. Si rifarà l’anno prossimo.

4 gol li ha fatti anche Strizzolo, poi a lungo fuori per infortunio.

Stesso discorso per Manconi. 3 gol, tutti nella prima parte del campionato, e poi letteralmente “sparito”, anche per problemi di salute.

Di Stefano è stato un “oggetto misterioso”, ma la delusione maggiore è venuta da Gliozzi: scambiato con Bonfanti, ha nettamente perso la sfida a distanza con l’attuale attaccante del Pisa (5 gol a 1) e non è riuscito a segnare come, in B negli ultimi anni, ha sempre fatto.

Vedremo chi, in questa “batteria” di attaccanti, resterà anche l’anno prossimo al Modena: certo è il reparto in cui la società dovrà lavorare maggiormente durante il prossimo calciomercato.