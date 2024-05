Deve ancora finire l’anno scolastico in corso e già c’è la data per l’inizio del prossimo anno scolastico: a Modena, e in tutta la nostra regione, la prima “nuova” campanella suonerà lunedì 16 settembre.

Peraltro, c’è già anche la data di fine scuola: il 6 giugno 2025.

Il calendario è stato deciso e comunicato dalla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna.

Nessuna sorpresa, quindi: perché da 13 anni a questa parte una delibera regionale fissa l’inizio e la fine della scuola sempre il 15 settembre e il 6 giugno, a meno che non siano un sabato o una domenica. Per quest’anno, essendo il 15 settembre una domenica, il via sarà dato lunedì 16.

Tra scuole elementari, medie, superiori e istituti di formazione professionale, saranno oltre 500.000 gli studenti della regione ad essere sui banchi di scuola l’anno venturo.

Già stabilite anche le vacanze di Natale e di Pasqua: dal 24 dicembre al 6 gennaio per la pausa natalizia, dal 17 al 22 aprile per quella pasquale (nel 2025 Pasqua sarà il 20 aprile).

Con questo calendario verrà garantita la soglia dei 205 giorni di attività didattiche, stabilite dalla normativa nazionale per lo svolgimento dei programmi educativi e didattici.