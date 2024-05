Nel video le interviste a:

Paolo Galassini, Patron Cittadella Vis Modena

Bob Fantazzi, Direttore sportivo Cittadella Vis Modena

Gabriele Boilini Difensore Cittadella Vis Modena

Alla storica promozione in D si è aggiunta anche la Supercoppa di Eccellenza, vinta sabato nella finale col Sasso Marconi. Una doppietta che impreziosisce ancora di più l’impresa della Cittadella Vis Modena, che ieri sera ha festeggiato la sua grande stagione presso il Mammut di via Ghiaroni, rimesso a nuovo dai fratelli Galassini. E proprio il patron Paolo Galassini ha parlato del futuro e della volontà di restare a giocare a Modena città, con San Damaso che resta in pole ma con un sogno.

La società ha già ufficializzato le conferme di mister Francesco Salmi e del direttore sportivo Bob Fantazzi, che è al lavoro per allestire la squadra per la D, categoria in cui i giocatori under obbligatori saliranno da 2 a 3.

Fra i tanti protagonisti della cavalcata c’è Gabriele Boilini, che alla quarta annata in maglia Cittadella ha centrato il salto e ora spera di rimanere per giocare la sua stagione numero 12 in Serie D.