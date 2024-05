Quarto arrivo ufficiale in casa Modena Volley: nel pomeriggio di oggi la società ha annunciato l’acquisto di Pardo Mati, toscano di Grosseto, 18 anni ad agosto, 203 centimetri di altezza, centrale proveniente da Santa Croce, in serie A2.

Una notizia nell’aria da tempo: un bel colpo per il Modena Volley, visto che Pardo Mati è stato nominato miglior centrale d’Europa con la Nazionale Italiana Juniores con cui ha vinto l’Europeo di categoria 2022.

Dopo Buchegger, Gutierrez e Anzani, Pardo Mati è il quarto colpo del ds Alberto Casadei.

Ma se il Modena Volley sta cercando anche una ciliegina sulla torta del proprio mercato, potrebbe essere Marko Podraščanin.

Il quasi 37enne centrale serbo – recente vincitore della Champions League di pallavolo con Trento – è entrato sorprendentemente nel mirino di Modena.

Dopo l’addio a Trento, Podraščanin sembrava destinato a Verona, ma tutto pare saltato, a causa dell’alto ingaggio del giocatore.

Nella mischia di mercato, Modena sonda il terreno e resta alla finestra, in attesa di sviluppi.

In Italia da 17 anni, con le maglie di Corigliano, Macerata, Perugia e Trento, l’avventura di Podraščanin potrebbe continuare a Modena, soprattutto se – come ha fatto Stankovic – otterrà la cittadinanza italiana, in modo da poterlo utilizzare maggiormente sul parquet, anche grazie alla “norma italiani” della Superlega, che prevede la presenza in campo di tre giocatori di nazionalità italiana.