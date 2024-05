Un giocoliere speciale, musica, animazione, tanti sorrisi in compagnia del Corpo più amato da grandi e piccini. I Vigili del Fuoco hanno regalato un sorriso ai bambini ricoverati al Policlinico di Modena in occasione, ieri pomeriggio, della festa di fine anno dei servizi educativi e scolastici che si è tenuta nella Degenza Pediatrica. Un momento di festa durante i quali i piccoli pazienti sono stati in compagnia dei loro eroi. Accolti da Giovanni Palazzi, medico referente dell’Oncoematologia pediatrica, dal prof. Lorenzo Iughetti, e da una rappresentanza del personale medico e infermieristico i Vigili del Fuoco hanno portato le loro divise ai bambini, giocato e risposto alle loro domante, inoltre in loro compagnia anche un collega giocoliere che ha intrattenuto il pubblico con uno spettacolo di magia. Sono stati visitati anche i bambini rimasti nelle loro stanze e quelli ricoverati in Oncoematologia Pediatrica nelle degenze, a tutti loro è stato consegnato un piccolo ricordo. I bambini sono stati entusiasti e per un pomeriggio hanno dimenticato le sofferenze e le difficoltà legate alla degenza ospedaliera. Tutto il personale medico e infermieristico e i genitori hanno ringraziato il Comando dei Vigili del fuoco di Modena per la vicinanza e la sensibilità dimostrata nei confronti dei piccoli pazienti.