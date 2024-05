Nel video le interviste a:

Claudio Lazzaretti, Presidente AC Carpi

Alessandro Calanca, Capitano AC Carpi

Premiazione nella sede della Regione Emilia-Romagna per il Carpi, neopromosso in serie C.

Stamattina a Bologna il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha voluto festeggiare il ritorno nel calcio professionistico del club del presidente Claudio Lazzaretti, consegnando alla squadra una targa ricordo della magnifica cavalcata, in rimonta, culminata con il primo posto nel proprio girone di serie D, grazie a 21 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte,..

A ricevere l’onorificenza, oltre al presidente Lazzaretti; era presenti il direttore generale, Enrico Bonzanini; l’allenatore Cristian Serpini e una delegazione di calciatori, guidata dal capitano Alessandro Calanca. Tutto il Carpi è pronto per la nuova avventura nel campionato di serie C. Ma come sarà?