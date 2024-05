Nel video l’intervista a:

– Davide ‘Dudu’ Morandi, Modena City Ramblers

– Giovanni Braglia, Presidente Associazione “Col passo a tempo di chi sa ballare”

Torna a Palagano, comune dell’Appennino modenese, un evento che, come è stato più volte sottolineato, coniuga divertimento a tutto tondo e cultura, con una scelta musicale ricca di contenuti. Sabato 8 e domenica 9 giugno al parco comunale si svolgerà “Col passo a tempo di chi sa ballare” edizione 2024 promosso dall’omonima associazione, per potenziare l’attrattiva dell’appennino attraverso un evento concerto con band del panorama musicale italiano come, Punkreas e Gang e i Modena City Ramblers. Quest’ultima band è una presenza permanente della manifestazione. Un altro leit motiv e che tutti i concerti saranno gratuiti, Altrettanto lo sarà la possibilità di pernottamento nella zona del Campo Sportivo. Un impegno per i curatori dell’evento decisi però a valorizzare il territorio e la sua storia e quindi rendere più accessibile che mai la manifestazione