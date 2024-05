Quale sarà il significato dell’ultima partita di campionato di serie B, tra Lecco e Modena, venerdì sera?

A parte il desiderio di chiudere in bellezza, l’obiettivo più interessante è sicuramente quello di migliorare al massimo la classifica: è quella, la classifica, che rimane negli annali e nella storia.

Per cui: obiettivo vittoria!

Per arrivare a 10 vittorie in campionato (sempre meno delle sconfitte, già 11) e per arrivare a quota 47 punti in classifica.

Il confronto con la passata stagione del Modena, guidato da Attilio Tesser, sarà, comunque vada, in perdita: allora i Gialli si classificarono al 10° posto, con 48 punti, ad una sola lunghezza dai playoff.

Nella migliore delle ipotesi, vincendo allo stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco, il Modena raggiungerebbe i 47 punti, a parecchia distanza dai playoff, al massimo al 10° posto, ma più probabilmente dietro.

Un altro obiettivo caro ai tifosi è arrivare prima della Reggiana: al Modena basterà (si fa per dire) vincere a Lecco e sperare che i Granata non battano il Parma nel derby.

In caso di pareggio tra Reggiana e Parma, con la vittoria della squadra di Bisoli a Lecco, entrambe sarebbero a 47 punti, ma con migliore differenza reti per i Canarini.

Potrebbe bastare per mitigare la delusione di una stagione che ci avevi illusi?

Forse è un po’ poco, ma – come si dice – è meglio di niente.