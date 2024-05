Ultima partita, per il Modena, ma con un obiettivo preciso: vincere a Lecco e arrivare il più possibile in alto in classifica.

Nella conferenza stampa “a porte chiuse”, Bisoli chiede rispetto per il Lecco, retrocesso con dignità e che venderà cara la pelle. Ma – pur con 9 giocatori indisponibili – vuole assolutamente vincere.

Alla vigilia dell’ultima partita, Bisoli ribadisce di pensare già a porre le basi per la prossima stagione.