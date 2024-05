Due persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio e una per lesioni aggravate: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato in un’abitazione a Mirandola. È stata la segnalazione della presenza di una persona con intenti suicidi a condurre sul posto gli agenti, che hanno trovato diverse dosi di mefedrone, metanfetamine e popper nelle disponibilità di un 61enne un 46enne italiani. Un 23enne in stato di alterazione ha aggredito i poliziotti.