Nel video le interviste a Roberta Carassai, mamma di Alessandro e a Claudio Falleti Avvocato della famiglia

La speranza, per mamma Roberta Carassai, resta ancora appesa a un filo. Altri quattro mesi con il fiato sospeso, nell’attesa che il giudice si pronunci, decidendo se archiviare o meno il fascicolo relativo alla scomparsa di Alessandro Venturelli, il giovane sassolese di cui si sono perse le tracce nel 2020. L’udienza, che si sarebbe dovuta tenere martedì 30 aprile, è slittata al prossimo 7 ottobre. Forse anche grazie al ‘rumore’ che si è sollevato attorno al caso, dopo che la famiglia di Alle, assieme ad amici, associazioni e istituzioni, è scesa in piazza Matteotti, la scorsa settimana, per chiedere a gran voce alla Procura di Modena, così come al Governo, di continuare a cercare gli scomparsi, senza ‘archiviarli’ come allontanamenti volontari.

Le ultime segnalazioni su presunti avvistamenti di Alessandro erano arrivate alla famiglia dall’Olanda. Le stesse autorità olandesi si erano dette disposte ad indagare su ordine di indagine europeo che, però, dalla procura modenese non è mai partito. Solo quello, per mamma Roberta così come per i suoi legali, potrebbe portare davvero a una svolta.