Parcheggiare nelle strisce blu a Modena diventa più costoso. L’inflazione si fa sentire anche per le tariffe dei parcheggi che da lunedì 16 maggio aumentano di 5 centesimi. Un rincaro che però non riguarda tutte le tipologie di sosta, restano infatti invariati i costi per tutti i tipi di abbonamento, dai Miniticket permessi Ztl verdi agli abbonamenti viali e margini per i residenti, da quelli per lavoratori della zona del centro agli abbonamenti agevolati al Parcheggio del Centro per Ztl verdi, fino a quelli all’ex-Moi. L’aumento inoltre non interessa nemmeno la sosta oraria al Parcheggio del Centro. L’adeguamento ai valori Istat approvato nei giorni scorsi dalla Giunta è un automatismo previsto dal contratto con Modena Parcheggi, la società che gestisce la sosta in città. Il rincaro di 5 centesimi riguarda in particolare la sosta oraria sui Viali, mentre in piazza Dante l’aumento è solo sulla seconda ora e all’ex Moi solo sulle 12 ore. In piazza Sant’Agostino invece i rincari incidono solo sulla prima ora. Si confermano, inoltre, gli impegni dell’azienda per proseguire anche quest’anno l’attività sorveglianza all’interno del Parcheggio del Centro, così come la sospensione del servizio navetta in attesa di definire una rimodulazione dell’attività.