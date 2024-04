Bisoli affronta il suo passato nella prima partita del nuovo allenatore dei gialli sulla panchina dei canarini allo Stadio Braglia. Il Sudtirol si presenta nella tana del Modena con zero gol subiti nelle ultime 3 di Serie B e 3 punti in più dei gialloblù in classifica. Nel pre-gara premiato Luca Tremolada per le sue 100 presenza con la maglia dei canarini.

PRIMO TEMPO

La prima occasione ce l’ha Palumbo, nelle vesti di trequartista, con un tiro rasoterra potente, che sfiora solamente il palo alla destra di Poluzzi. Il Sudtirol risponde con un’occasione ghiottissima per Casiraghi, che prova la girata al volo in area di rigore ma trova un grande intervento di Gagno. E’ sempre il bomber degli ospiti ad impensierire la difesa gialloblù; al 30′ punizione pericolosa del centravanti, diretta all’angolino ma bloccata in un tempo da Gagno. Un primo tempo in cui i canarini fanno fatica a rendersi pericolosi in fase offensiva, subendo molto il possesso palla degli avversari. Panchina, 3-4-1-2, Tremolada 100.

SECONDO TEMPO

Dopo una ripresa spenta e con poche occasioni per entrambe le squadre, al minuto 23 del secondo tempo esplosione dello Stadio Braglia per il gol del vantaggio di Zaro, che incorna di testa sul corner battuto da Battistella. Una rete fondamentale, la prima dell’era Bisoli, che fa gioire la Curva Montagnani. Il Modena tiene il vantaggio fino alla fine della gara, conquistando tre punti fondamentali, per tornare a vincere dopo un digiuno di vittorie che durava dal 27 gennaio.