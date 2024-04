Nel video l’intervista a Cristian Serpini, allenatore Ac Carpi

Saranno oltre 600 i tifosi che domani saranno al fianco del Carpi alle 15 a Imola per spingere la squadra di Serpini a caccia della nona vittoria di fila. In mattinata, durante le rifinitura, si sono fatti sentire per caricare i biancorossi, in vetta a +4 sul Ravenna a 2 gare dalla fine: per la matematica un successo domani varrebbe la Lega Pro, ma il ricorso in secondo grado pendente del Forlì farà comunque posticipare l’eventuale festa. I biancorossi si troveranno di fronte un avversario come l’Imolese già salvo da tempo, che ha l’età media più bassa del girone e vorrà ben figurare con la capolista. Mai come oggi Serpini ha tanti dubbi, legati agli under e agli acciaccati. Mandelli, Arrondini, Cecotti e Tcheuna sono tutti in dubbio, mentre Calanca è squalificato. E la formazione sarà decisa solo prima della gara.