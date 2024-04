Si trova ancora ricoverata in gravissime condizioni la donna di 65 anni investita ieri in via Emilia Ovest, all’altezza del Burger King. La prognosi non è ancora stata sciolta. La donna è stata travolta ieri da un’automobile, un Suv Bmw X1, mentre era in sella alla sua bicicletta. Secondo quanto si apprende da alcune testimonianze, la conducente della vettura, una donna sulla 50ina, stava procedendo in direzione Reggio Emilia quando, all’improvviso, si sarebbe trovata davanti la bicicletta. Poi, il forte colpo udito sulla parte anteriore destra della vettura. Un urto che avrebbe fatto sbalzare l’anziana a terra per diversi metri.