Nel video l’intervista a:

– Francesca Piccinini, Direttrice Museo Civico di Modena

– Silvia Pellegrini, Curatrice dei contenuti

Dal prossimo 11 maggio i visitatori potranno immergersi nella storia della città attraverso un affascinante percorso multimediale. Un luogo insieme reale e virtuale che invita a scoprire le collezioni conservate negli istituti culturali del Palazzo e, allo stesso tempo, fornisce suggestioni per la visita della città. Tutto questo accolto all’interno del Palazzo dei Musei, in uno spazio evocativo sotto il nome “Avia, Pervia”. Il percorso si sviluppa in cinque tappe che raccontano dell’antico legame tra Modena e i suoi canali, delle origini medievali e delle trasformazioni del palazzo, della “storia sommersa” dei reperti archeologici e, appunto, delle ricchezze conservate negli istituti culturali che fanno vivere il complesso. Lungo il lavoro alle spalle della realizzazione. Con l’apertura di “Avia Pervia” giunge a compimento l’articolato progetto “Open Gate, una nuova porta della città” grazie al quale sono stati riallestiti ampi spazi del Museo Civico al secondo piano,