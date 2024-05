Svolta decisa in casa-Modena: a prendere il posto di Davide Vaira come Direttore Sportivo sarà Andrea Catellani.

Dunque, la famiglia Rivetti ha preferito la novità del ds “fatto in casa” piuttosto che scegliere un navigato volpone del calciomercato.

Per Catellani si tratta di una clamorosa e inattesa promozione: esperto di settori giovanili (buoni risultati soprattutto a Ferrara, alla Spal), ora è atteso ad un banco di prova decisivo nel calcio “dei grandi”.

Manca ancora l’ufficialità, che potrebbe arrivare domani, ma si tratta solo di una formalità.

Nato a Reggio Emilia, 36 anni da compiere domenica prossima 26 maggio, Catellani è stato un buon attaccante: dopo gli esordi alla Reggiana, nel Modena Catellani ci ha anche giocato per due stagioni, dal 2008 al 2010, segnando rispettivamente 7 e 9 gol in B. Poi il Sassuolo tra i cadetti, poi è arrivato in A, segnando un gol con la maglia del Catania, quindi di nuovo in B con Sassuolo, Spezia e Carpi, chiudendo la carriera all’Entella, a soli 29 anni, a causa di problemi cardiaci che lo hanno costretto al ritiro.

Da allora è iniziata la sua seconda carriera da dirigente, con una parabola perennemente in ascesa, sperando che possa continuare cosi anche al Modena.