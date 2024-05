Nel video l’intervista a Pierpaolo Bisoli, Allenatore Modena

Con i fuochi d’artificio di questi giorni in casa-Modena, forse non era proprio il momento migliore, ma Pierpaolo Bisoli ha voluto mantenere fede al suo “fioretto” per la salvezza dei Gialli: 25 giri in bicicletta al Parco Novi Sad. Totale: 21 km, anche sotto la pioggia. Per il tecnico di Porretta Terme – la cui permanenza al Modena è stata rimessa in discussione dalla rivoluzione voluta dalla famiglia Rivetti – il “voto” da espletare è una piacevole tradizione, che aveva già rispettato in passato per le promozioni e le salvezze ottenute.