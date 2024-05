Da oggi inizia il presente del Modena FC, un presente che profuma di futuro.

Dopo un’intera domenica trascorsa all’inseguimento di nomi per la successione di Davide Vaira (da Magalini a Foggia, da Bravo a Faggiano), ora sembra davvero che il Modena abbia trovato il nuovo Direttore Sportivo in casa: Andrea Catellani, che sarà promosso dal Settore Giovanile alla prima squadra.

Ex buon calciatore, anche del Modena, Catellani a 36 anni è un giovane dirigente di cui la famiglia Rivetti sembra fidarsi ciecamente.

Catellani è reduce da risultati ottimi nelle giovanili della Spal e altalenanti nel suo primo anno a Modena, ma – secondo la società – è il profilo ideale per un nuova era.

Un’altra scommessa, dopo qualche recente altra scommessa non andata bene. Funzionerà, stavolta?

Poi, ormai sciolto il dubbio sul ds, alla società toccherà fornire risposte anche sul tema allenatore: può andar bene Bisoli (sotto contratto fino a giugno 2025) oppure bisognerà pescare altrove?

Forse già tramontato il nome di Pippo Inzaghi (chiede troppi soldi e troppi giocatori), ora è spuntato addirittura il nome di Cristian Chivu, ex calciatore dell’Inter, attualmente alla guida della Primavera nerazzurra.

Sarebbe un’altra scommessa. Non cominciano ad essere un po’ troppe?