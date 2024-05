Nel video l’intervista a Mister Cristian Serpini

Il Carpi saluta la Poule scudetto ma soprattutto rischia di perdere nuovamente Marco Maini, uno dei giocatori attorno a cui costruire anche la prossima stagione di Serie C. A Campobasso la squadra di Serpini perde 2-0, vedendo interrotta dopo 17 giornate la striscia di imbattibilità, nel giorno in cui il centrale difensivo si infortuna di nuovo al ginocchio operato a ottobre, dopo la rottura del legamento crociato nella gara col Fanfulla. Maini, che era già rientrato dopo 8 mesi mercoledì con la Pianese, ha perso l’appoggio spinto da tergo da Grandis ed è finito a terra in lacrime, subito soccorso dai compagni. Solo gli esami delle prossime ore daranno la reale entità di uno stop che ha segnato la trasferta molisana. Al Carpi sarebbe servita una vittoria per centrare le semifinali, contro un avversario che ha schierato la squadra titolare. Mister Serpini invece ha di nuovo premiato chi ha avuto meno spazio, facendo anche qualche esperimento come Cortesi da mezz’ala, Ofoasi da trequartista e Gerbino seconda punta. Dopo lo 0-0 al riposo, il Campobasso ha colpito con Di Nardo in contropiede a metà ripresa e ha arrotondato con la rete di Romero che ha chiuso i conti nel finale.