Nel video l’intervista a Maria Grazia Modena, Candidata sindaca Lista “ModenaxModena”

Presentazione ufficiale del programma e della lista della professoressa Maria Grazia Modena. Un progetto civico frutto di un importante lavoro sul territorio arrivato alla sua sintesi in un programma articolato, il cui obiettivo è il riscatto di una città definita stremata. La lista “ModenaxModena” conta tra i suoi 32 candidati una forte presenza femminile, e una eterogeneità in termini di età, professioni, estrazioni. Tra gli altri candidati anche attivi rappresentanti di comitati, come Camillo Po, ma anche scrittori e insegnanti. Con questo gruppo, la lista “ModenaxModena” vuole rappresentare un’alternativa credibile al centrosinistra che ha governato per quasi 80 anni, ponendo l’accento sull’ascolto e sui bisogni dei cittadini. Al centro del programma ci sono per questo temi sentiti dai modenesi.