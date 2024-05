SASSUOLO AL VOTO, VISITA DI SALVINI PER MENANI: “PORTEREMO LA BRETELLA”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto tappa a Sassuolo per parlare del suo nuovo libro, ma anche per incontrare gli imprenditori e promuovere la candidatura di Menani a sindaco. La promessa è quella di far partire i cantieri della Campogalliano-Sassuolo