Nel video, l’intervista a Elisa Rossini, Consigliere Fratelli d’Italia

La Giunta sta dettando già oggi linee di indirizzo per progetti che impegneranno la prossima amministrazione. Questo ciò che lamentano i consiglieri comunali di centrodestra che hanno parlato, nello specifico, di una “marea di delibere” che condizionerebbe la politica dei prossimi anni in termini di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione. La coalizione ha deciso di esprimere in commissione contrarietà a questa operazione, rivendicando il diritto del prossimo sindaco di decidere la marcia che dovrà ingranare la città nei prossimi anni.