Nel video, l’intervista a Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati Motor Holding

Il futuro dei motori sarà totalmente elettrico? Che ruolo avrà l’idrogeno? Quali sono i fattori da approfondire per mantenere la Motor Valley emiliana competitiva nel mondo? In un mercato in cui la cinese Byd si sta affermando aggressivamente con prezzi sempre più bassi sulle auto elettriche e con in cantiere una gamma di lusso, i grandi marchi del nostro territorio dovranno rispondere prontamente per mantenere alta la leadership che la Motor Valley nel mondo si è conquistata. Due le maggiori sfide che secondo Claudio Domenicali, ad di Ducati, si aprono per le aziende emiliane. I marchi automobilistici che sono grandi oggi non è detto che lo saranno anche domani, sostiene Domenicali, per questo non bisogna guardare con nostalgia al passato ma investire nel futuro.