Nel video, l’intervista a Carlo Andriola, A.D. Aliplas

È stato presentato questa mattina dal Gruppo Hera, il progetto che porterà alla realizzazione di un impianto innovativo nell’ambito del riciclo delle plastiche rigide per ottenere polimeri riciclati di alta qualità. A raggiungere concretamente l’obbiettivo, Aliplast, società leader nella raccolta, riciclo e rigenerazione della plastica. Il cantiere è partito nei giorni scorsi e la conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2025. Costo dell’opera circa 50 milioni di euro di cui 7,7 finanziati attraverso fondi del PNRR. L’importante caratteristica dei polimeri riciclati è la loro alta qualità e una purezza tali da poter essere reimpiegati anche negli stessi comparti di origine. Ma senza questo nuovo impianto, le plastiche che strada prendono? Il nuovo impianto si inserisce in un contesto che permetterà di sfruttare sinergie industriale orientate alla sostenibilità.