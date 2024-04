Più leader di così non poteva esserlo.

Con il messaggio social diffuso all’indomani della sconfitta di Verona – che ha decretato ufficialmente la fine della stagione del Modena Volley – coach Alberto Giuliani ha guadagnato molti punti, quelli che la sua squadra ha sempre molto faticato ad ottenere sul parquet.

“E’ iniziato un percorso importante, percorriamolo insieme: possiamo e dobbiamo andare lontano!”, ha scritto Giuliani, guadagnando molti punti agli occhi della società che lo ha confermato, agli occhi dei tifosi che non vedono l’ora di dimenticare questa stagione deludente e agli occhi dei giocatori che potranno accettare con entusiasmo l’invito di Modena.

E, in un’estate contraddistinta dalle Olimpiadi, a cui parteciperà probabilmente anche qualche azzurro di Modena (oltre, ovviamente, a Bruno, con il suo Brasile), il lavoro più intenso, al telefono e dietro la scrivania, lo dovranno svolgere proprio coach Giuliani, con il suo entusiasmo, e il direttore sportivo Alberto Casadei, con il suo lavoro di campagna acquisti, già entrato nel vivo da tempo.

I rumors li conosciamo: l’opposto austriaco Buchegger da Catania, lo schiacciatore cubano Gutierrez da Taranto, il palleggiatore argentino De Cecco da Civitanova sono i nomi dati “per fatti” al Modena Volley.

Basteranno? Certo che no.

Il rinnovo del roster sarà notevole (dovrebbero restare solo Davyskiba, Stankovic, Rinaldi e Sanguinetti) ed è proprio per quello che servirà tutta la competenza della coppia Giuliani-Casadei, su cui poggia l’immediato avvenire del Modena Volley.