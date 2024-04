Nel video l’intervista a Riccardo Motta, Direttore sportivo Ac Carpi

Dopo essere stato bocciato in primo grado, il Forlì ha annunciato ricorso in appello per la gara persa a Carpi, anche se al momento i romagnoli non hanno ancora ricevuto la documentazione da Roma per mettere nero su bianco il nuovo reclamo. Una variabile impazzita che irrompe nella settimana che porta il Carpi a Imola, dove con un successo, grazie al +4 sul Ravenna a 2 gare dalla fine, la squadra di Serpini sarebbe matematicamente in Lega Pro. Ma il ds Riccardo Motta assicura che gli eventi extra campo non stanno toccando la squadra.

L’eventuale ricorso di secondo grado del Forlì, salvo sorprese, sarebbe instaurato solo la prossima settimana, impedendo al Carpi, anche in caso di vittoria a Imola, di poter festeggiare sul campo domenica.

La squadra di Serpini si troverà di fronte un’Imolese già salva da tempo, che poi all’ultima giornata chiuderà proprio a Ravenna. Un avversario che secondo il ds non regalerà nulla.