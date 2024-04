Sciopero dei trasporti locali di quattro ore nella giornata di domani, indetto da diverse sigle sindacali del settore per protestare contro la scarsa sicurezza sul lavoro e le condizioni contrattuali di categoria ritenute poco vantaggiose. Possibili disagi per gli utenti dei servizi Seta e del trasporto su ferro. Per quanto riguarda gli autobus, nella provincia di Modena l’astensione prenderà il via dalle ore 17.30 e proseguirà sino alle 21.30. I treni regionali potranno subire ritardi o cancellazioni dalle 9 alle 13.