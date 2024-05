Nel video le interviste a:

Matteo Casalgrandi, Presidente Tavolo Culturale per il Patrono San Bernardino da Siena

Mons. Gildo Manicardi, Vicario Generale Diocesi di Carpi

Un maggio fatto di sacralità e di festa. Da sempre per la religione cattolica quello che si è appena aperto è un mese ricco di eventi, in particolare dedicati alla Madonna, ma in alcuni comuni della Bassa ancora più grandi e sentiti sono gli appuntamenti dedicati ai patroni. Ricco è il calendario di eventi a Carpi, San Possidonio e Mirandola, che celebrano i santi protettori delle città, san Bernardino e san Possidonio, rispettivamente il 20 e il 16 maggio. Nella città dei Pio si inizia il 12 maggio con una santa Messa Presieduta dal Vescovo Monsignor Erio Castellucci in zona Luna Park e prosegue con altri cinque giorni di eventi, tra concerti e celebrazioni sacre, dal 17 al 21 maggio. La giornata più importante sarà quella del 20 maggio, in cui Carpi celebra il Santo Patrono, San Bernardino da Siena. La santa messa verrà trasmessa in diretta dalla nostra emittente, TvQui, a partire dalle 18.

A Carpi il culto di San Bernardino è molto sentito, poiché il suo passaggio in città lasciò un segno profondo. Quattro i giorni di festa a San Possidonio e Mirandola, con inizio il 15 maggio con una conferenza e termine il 19 maggio con il derby del patrono.