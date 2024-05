Nel video le interviste a:

Dott. Ottavio Nicastro, Direttore Sanitario AOU Modena

Dott.ssa Marianna Meschiari, Responsabile Gruppo Operativo Rischio Infettivo – AOU Modena

La sicurezza delle cure passa anche da gesti semplici, come il lavaggio delle mani, di cui domani è la giornata mondiale. Gesti semplici che, però, hanno il grande potere di salvare vite. L’AOU di Modena ha per questo organizzato, in collaborazione con l’Associazione FULOP e la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali lo spettacolo “AS IT WAS” che racconta le ultime ore del dottor Semmelweis il quale, nel 1847, scoprì come l’alta incidenza di febbre puerperale poteva essere drasticamente ridotta mediante la disinfezione delle mani. Non a caso, l’Italia ha il record europeo di decessi correlati a infezioni ospedaliere e antibiotico-resistenza: 11mila morti l’anno. L’igiene delle mani salva milioni di vite ogni anno se eseguita nel momento giusto durante l’assistenza, rappresentando la strategia prioritaria per bloccare la diffusione dei germi multiresistenti. Così arte e scienza si fondono per arrivare a tutti, sensibilizzando. L’appuntamento è per il 5 maggio alle ore 18 al Teatro delle Passioni per tutti i cittadini e lunedì 6 maggio alle 13 nell’Aula Magna del Policlinico di Modena per operatori sanitari e studenti. Entrambi gli spettacoli sono a ingresso libero.