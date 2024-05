Nel video le interviste a:

Davide Paltrinieri, Presidente del Consiglio di Gestione Scuola Saliceto Panaro

Paola Busani, Direttivo FIAB Modena

Uno spazio sicuro e protetto per gli alunni della Scuola d’infanzia di Saliceto Panaro. Davanti all’istituto modenese è stata creata, solo per la giornata di ieri, una zona quiete temporanea, chiusa al traffico veicolare. Il pezzo di strada è stato trasformato in un percorso dedicato ai bambini, con segnali stradali e scritte per insegnare ai più piccoli ad andare in bicicletta. Per l’istituto scolastico locale è la quarta iniziativa correlata alla campagna europea Streets For Kids, che si concentra in particolare su una riqualificazione delle città per rendere le strade più sicure per i piccoli. Stando alle recenti rilevazioni della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, a Modena i ciclisti sono in calo, a causa anche dei numerosi incidenti stradali. Una condizione che spinge sempre meno i genitori ad avvicinare i propri figli alla bicicletta. Le iniziative, come quella realizzata ieri pomeriggio assumono quindi un ruolo fondamentale per incentivare l’utilizzo di questo mezzo.