Sale l’attesa per la presentazione ufficiale del nuovo ds del Modena, Andrea Catellani.

Il momento-clou si terrà domani pomeriggio (ore 15) nella sala stampa del Braglia.

Le parole di Catellani serviranno per tracciare il progetto-Modena 2024-25, a cominciare dal mercato estivo: sarà necessario ricostruire quasi completamente una squadra giunta al 10°posto oppure sarà sufficiente un leggero restyling, con alcuni elementi nuovi da inserire nel mosaico?

La differenza c’è, eccome!

Prevediamo che la linea dettata dettata dalla società sia la politica dei piccoli passi e dello svecchiamento della squadra.

Altri nomi accostati al Modena da Radiomercato vanno in quella direzione: la linea verde nel caso di Lorenzo Sgarbi, 23enne attaccante di proprietà del Napoli, quest’anno 8 gol e 15 assist nell’Avellino in C e la “linea del rilancio” nel caso di Fabrizio Caligara, 24enne centrocampista dell’Ascoli appena retrocesso in C, 10 gol in due stagioni nelle Marche.

Nomi che non accendono la fantasia dei tifosi, ma d’ora in poi si baderà al sodo, senza troppi fronzoli.

Forse è meglio così.