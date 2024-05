Mentre la Ferrari sogna Adrian Newey, un ex della Scuderia di Maranello, Mattia Binotto, sta per rientrare in scena.

Ve lo ricordate?

Team Principal della Rossa fino al termine della stagione 2022, senza grandi risultati, il 54enne ingegnere italo-svizzero sarà probabilmente il nuovo capo del muretto dell’Aston Martin.

Nel fine settimana di Imola, infatti, Binotto è stato avvistato insieme a Lawrence Stroll, magnate canadese proprietario della scuderia inglese, nonché padre del pilota Lance Stroll.

Le ambizioni dell’Aston Martin sono note a tutti: vincere in F1.

Non a caso, Stroll aveva tentato di convincere Adrian Newey, con una gigantesca offerta da 100 milioni di dollari in quattro anni, ma – a quanto pare – inutilmente. E così ora “ripiega” su Binotto.

L’appuntamento potrebbe essere già per la prossima stagione, ma l’Aston Martin punta al grande salto soprattutto dal 2026, quando avrà in dotazione i motori della Honda.

Per Binotto – che ora vive tra Reggio Emilia e le colline di Terra di Canossa, producendo ottimo vino – si tratta di una grande occasione di riscatto, con l’obiettivo di vendicarsi (sportivamente) di chi lo cacciò da Maranello.