Nel video l’intervista a Chiara Costetti, Candidata sindaca a Modena

Gli episodi violenti quasi quotidiani al residence delle Costellazioni spingono i candidati sindaci a promettere misure più forti sulla sicurezza. A intervenire in merito a questo tema è Chiara Costetti, in corsa alle amministrative con la lista civica “Respiriamo Aria Pulita”. L’avvocata non usa mezzi termini: il residence che sorge nel quartiere villaggio Zeta è simbolo del fallimento dell’amministrazione precedente. Ma la sicurezza per Costetti dev’essere a 360 gradi: un altro punto fragile della città su cui si è voluta soffermare è il sottopasso ex benfra. Un collegamento insicuro emblema di una spaccatura tra periferia e centro città.