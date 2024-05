Nel video l’intervista a:

– Claudio Tonelli, Candidato sindaco Modena Volta Pagina

– Liliana Ferrari, Residente Parco XXII Aprile e Comitato Modena Città Pulita e Sicura

La sicurezza dev’essere un tema focale per la sinistra. Con questo assunto, Claudio Tonelli, candidato sindaco per Modena Volta Pagina, Possibile e Unione Popolare, ha presentato martedì una serie di proposte per riuscire a lenire le carenze che negli ultimi anni si sono aggravate in città. La prima cosa da fare per Tonelli è una profonda riorganizzazione della Polizia Municipale. Non secondariamente servono controlli pressanti, soprattutto in zone fragili, come il Parco XXII Aprile. Un giro di vite per riuscire a sradicare la delinquenza così come fu con la Bruciata. Nell’area verde i residenti dicono di essere sotto assedio, tra spaccio e furti continui ai danni di italiani e stranieri