Confindustria ha un nuovo presidente ed è il modenese Emanuele Orsini. L’imprenditore di Sistem Costruzioni e a capo di una holding che spazia dal mondo del legno all’alimentare, è stato designato lo scorso 4 aprile dal consiglio generale, ma è stato eletto oggi dall’assemblea di via dell’Astronomia come leader degli industriali per il quadriennio 2024-2028. Orsini è stato eletto con il 93% di consenso dei votanti. Su un totale di 865 aventi diritto, i presenti sono stati 848. Di questi, 789 si sono espressi favorevoli, 4 contrari, 55 schede bianche. Considerando solo i voti ‘validi’ dei favorevoli e contrari, che sono 793, la percentuale di consenso sale al 99,5%. 51 anni, nato a Sassuolo il 29 agosto 1973 da una famiglia che vanta una lunga tradizione imprenditoriale, Emanuele Orsini è chiamato ora a guidare il sistema di rappresentanza degli industriali, con oltre 150mila imprese associale, più di 5 milioni di dipendenti e un contributo al PIL nazionale del 34%.