Nel video le interviste a:

Carlo Alberto Sitta, Presidente UTE Modena

Carla Bertacchini, Rettore UTE Modena

Questo sabato, il 25 maggio, prende il via l’edizione 2024 della “Città Educativa”, il ciclo di incontri culturali organizzato dall’UTE (L’Università per la Terza Età) di Modena. Il progetto di quest’anno si chiama “Lo Spazio del Sapere”.

Il sapere è un tema che interessa e appassiona da sempre l’Università della Terza Età di Modena: la rassegna di incontri è rivolta anche a persone pi+ giovani e aziende.

Ad aprire il programma, sabato, nella sede dell’Università per la Terza Età, in via Cardinal Morone a Modena, sarà la conferenza del prof. Michele Caputo sulla pedagogia interculturale.

Ogni giorno, poi, è previsto un incontro.

Il programma si può trovare al sito www.utemodena.it

A chiudere la rassegna, venerdì 31 maggio, sarà l’incontro con Don Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena, incentrato sul tema dell’accoglienza.