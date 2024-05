Nel video le interviste a:

Maria Teresa Rubbiani, Capolista Alleanza Verdi e Sinistra

Massimo Mezzetti, Candidato sindaco di Modena

Consiglieri uscenti, volti dell’associazionismo, ma anche medici, dipendenti, avvocati. Sono 16 donne e 16 uomini di diversa estrazione e provenienza i candidati che compongono la lista di Alleanza Verdi e Sinistra, ma tutti in comune hanno tre pilastri: la giustizia ambientale, la giustizia sociale e la pace. Nella squadra che rientra nella coalizione per Massimo Mezzetti, si ritrovano la consigliera uscente Paola Aime e l’assessora Alessandra Filippi. Capolista è la presidente del Quartiere 3 Maria Teresa Rubbiani. Proprio l’ambiente e la sostenibilità sono temi centrali nel patto per la città promosso da Massimo Mezzetti, che nel suo programma vede diversi progetti a favore del verde