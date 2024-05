Nel video le interviste a:

– Monica Ratti, Direttrice Artistica per la danza

– Matteo Tiezzi, Presidente Fondazione Modena

– Cristiana Zanasi, Curatrice iniziative museali

Torna sabato 18 maggio la “Notte Europea dei Musei”. Una serata speciale all’insegna delle arti, per condividere storia, bellezza e tanta creatività. Anche per il 2024 sarà la danza, in tutte le sue sfaccettature, il fil rouge che caratterizzerà la declinazione modenese della manifestazione e che attraverserà il centro storico, da Palazzo dei Musei a Palazzo Santa Margherita, per un vero e proprio omaggio alla cultura della città.

Tanti gli eventi in programma, presentati a Palazzo dei Musei. Perché, lo ricordiamo: la manifestazione prevede aperture prolungate dei principali musei, biblioteche, complessi monumentali, parchi e siti archeologici statali come la Ghirlandina e il sito Unesco.