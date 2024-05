Il quadro della corsa alle amministrative a Modena è ora completo e non senza novità dell’ultimo minuto. A scendere in campo al fotofinish per la carica di sindaco si sono aggiunti infatti Chiara Costetti e Marco Meschiari, portando a sette i candidati complessivi. Osservando la scacchiera definitiva, si vede schierato, per il centrosinistra, Massimo Mezzetti, appoggiato da sette liste; per il centrodestra il candidato è Luca Negrini, sostenuto da quattro forze politiche distinte; totalmente civico il progetto della professoressa Maria Grazia Modena, che corre con la sua lista “ModenaxModena”; orientato più a sinistra è Claudio Tonelli, il candidato di Modena Volta Pagina. Daniele Giovanardi punta alla poltrona da sindaco alla testa della lista “Modena Cambia”. A questi nomi già noti si sono aggiunti, all’ultimo minuto, l’avvocato Chiara Costetti, che corre appoggiata dalla sua lista “Respiriamo Aria Pulita”, mentre a Marco Meschiari si affianca la lista “3V Verità e libertà”. Due ulteriori sfidanti in quella che sarà una campagna elettorale serrata a meno di un mese dalle elezioni dell’8 e del 9 giugno.