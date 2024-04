Via Nonantolana. Un gruppo di bambini, approfittando del meteo sereno di questi ultimi giorni, si ritrova nel cortile di proprietà privata dei condomini per giocare assieme, all’aperto. Proprio come accadeva ai vecchi tempi. Poi, improvvisamente, si scatena il panico. Il gioco s’interrompe e quegli stessi bambini scappano via, spaventati. Qualcosa di terribile, di intollerabile, è appena successo. Qualcuno avrebbe tentato di adescarli.

Come già detto, il parchetto sarebbe infatti di proprietà privata dei condomini. Eppure, più e più volte qualche malintenzionato si sarebbe intrufolato all’interno. Mai, fino ad ora, però, sarebbero stati presi di mira dei bambini.