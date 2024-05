Un annuncio dopo l’altro, un nuovo acquisto dopo l’altro.

Oggi il Modena Volley ha ufficializzato l’arrivo di Luciano De Cecco, palleggiatore argentino di 36 anni, proveniente da Civitanova Marche, dove ha giocato le ultime quattro stagioni, vincendo due scudetti e due Coppe Italia.

Nel nostro paese da anni, De Cecco ha giocato anche con Monza, Latina, Piacenza e Perugia.

Naturalmente non è un fuoriclasse assoluto come Bruno, ma De Cecco è un alzatore di qualità, talento e tanta solidità, l’ideale per una squadra in fase di ricostruzione.

De Cecco è il quinto acquisto in pochi giorni per Modena Volley, dopo Paul.Buchegger, Josè Miguel Gutierrez, Simone Anzani e Pardo Mati.

Con questi volti nuovi, tutti di livello medio-alto, al momento il Modena Volley si candida al ruolo di Re del mercato, dando altresì l’impressione di voler davvero ricominciare tutto da capo; non proprio da zero, ma quasi.

Ora, per completare il roster, servirà un alzatore vice-De Cecco e, magari, una ciliegina sulla torta. Che potrebbe persino essere il centrale serbo Marko Podraščanin*, in uscita da Trento.