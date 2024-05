Nel video l’intervista a:

– Jessica Prandi, Mamma

– Francesca Ermia, Mamma

Questo è quello che 60 bambini di 3 e 4 anni della scuola d’infanzia Muratori di Soliera si trovano a vivere quotidianamente insieme alle loro insegnanti. I lavori, finanziati dal Pnrr per la ristrutturazione di parte del plesso sono cominciati a gennaio. Da allora 3 sezioni sono state spostate al Nido Arcobaleno, mentre per le altre tre presenti non è stato possibile trovare alcun posto e sono dunque rimaste all’interno della scuola nonostante il cantiere in corso. Una situazione che ha generato forti tensioni tra le mamme che si dicono preoccupate per la salute dei piccoli esposti alle polveri generate dalle importanti demolizioni che stanno interessando la struttura. Ma non solo, a rendere il tutto meno rassicurante l’installazione di una gru. I genitori lamentano di non sentirsi ascoltati e all’amministrazione chiedono risposte e soprattutto una soluzione più adeguata per i loro piccoli.