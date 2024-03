Come in molte città d’arte italiane, anche a Modena si va verso il tutto esaurito per Pasqua. Nemmeno il tempo variabile ha fermato i turisti, tra cui una forte percentuale di stranieri, interessati a visitare il nostro territorio.

Naturalmente, la parte del leone la fa proprio Modena città: per le sue bellezze storiche, architettoniche e religiose, partendo, ovviamente, da Piazza Grande – patrimonio Unesco dell’Umanità – fino a tutte le tracce più famose della città: dal Museo Enzo Ferrari alla…Ferrari stessa, a Maranello. Tanti gli americani e i tedeschi che hanno prenotato diversi tour nella Motor Valley e nella Food Valley, fanno sapere le associazioni di categoria del turismo: macchine da corsa e cibo tirano sempre…

Inoltre, da non trascurare l’effetto del film “Ferrari”, girato dal regista americano Michael Mann. Tra le destinazioni più gradite ai turisti stranieri c’è anche Nonantola, per visitare alcune cantine tipiche del Lambrusco, ma soprattutto per la presenza della storica Abbazia di Nonantola, 1300 anni di storia racchiusi in questo edificio in stile romanico.

Ma ci sono anche scelte più particolari, che ci portano dritti in Appennino: ad esempio, molto apprezzati dai turisti “naturalisti” sono i Sassi di Roccamalatina, le tre guglie rocciose all’interno dell’omonimo Parco Regionale, con la possibilità di scoprire sentieri tortuosi e interessanti, da fare a piedi o in bicicletta.

Naturalmente, c’è chi viene e c’è chi parte: le agenzie di viaggi confermano il trend in crescita dei turisti modenesi che trascorreranno la Pasqua all’estero.