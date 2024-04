Nel video l’intervista allo scrittore Alberto Bellini

Insegnante, uomo di comunicazione, appassionato di storie, personaggi e film americani, ma anche di libri di formazione, letti da adolescente, come “Il giovane Holden” e “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”: Alberto Bellini scrittore nasce proprio da lì…

Per un po’ il desiderio di scrivere è rimasto nel cassetto, poi dopo la laurea è arrivato il primo romanzo di Alberto Bellini, “Niente che sia al suo posto” (Gallucci, 2013), a cui ha fatto seguito il secondo, intitolato “Tutto questo tempo” (Fernandel, 2016).

E ora è…tempo del nuovo libro, “L’Ultimo tornado” (Edizioni Corsare, 2023), ambientato in Alabama. Dopo un thriller psicologico e una commedia intimista, il nuovo libro appartiene al genere “Young Adult”, dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Dopo tanta America, per la prossima fatica letteraria di Alberto Bellini è in arrivo una storia ambientata dalle nostre parti: sull’Appennino modenese.