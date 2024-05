L’iconica DeLorean, la macchina del tempo con la carrozzeria in acciaio inox guidata da Doc e Marty nella trilogia di Ritorno al Futuro, la Karmann Ghia, scelta da Quentin Tarantino per Kill Bill e C’era una volta a Hollywood, ma anche la Lamborghini Gallardo, comparsa nel terzo capitolo della saga Mission Impossible e in un episodio de ‘I simpson. Sono solo alcune delle automobili che in occasione del Motor Vallery Fest è stato possibile ammirare in Piazza Roma. Tante le persone che si sono lasciate ammaliare da quest’evento, attratte dalla storia e dal fascino delle automobili. Ma davanti Palazzo Ducale oltre alle icone del grande schermo è stato possibile ammirare anche alcune delle auto che hanno preso parte alle serie TV più famose di sempre: come Ferrari 308 simile a quella della celebre saga “Magnum P.I.”, o anche Kit, dell’iconica serie TV “Supercar” . Vetture iconiche che hanno fatto la storia nel cinema e che sono rimaste impresse nella nostra memoria, tanto da essere direttamente associate ai film in cui le abbiamo viste.